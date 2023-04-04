Королёв Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Королёв Кирилл

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Матвей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Федор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Василий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1807

Сын: Королёв Михаил

Мать ребёнка: ?

Смерть
1843

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