Королёв Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Королёв Кирилл
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Матвей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Федор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королёв Василий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Сын: Королёв Михаил
Мать ребёнка: ?
Смерть
1843