Маргаритов Виктор Сергеевич
Место рождениястаница Крымская Краснодарского края
Дата рождения24.03.1938
Дата смерти04.03.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.03.2013
Симферополь, Симферополь, Республика Крым