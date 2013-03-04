Маргаритов Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаргаритов Виктор Сергеевич

Маргаритов Виктор Сергеевич

Место рождения

станица Крымская Краснодарского края

Дата рождения

24.03.1938

Дата смерти

04.03.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.03.2013
Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Мы используем куки для улучшения работы сайта.