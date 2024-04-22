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Борис Григорьев

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Ирина Парфентьева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Осип Борисов

Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Федосья Борисова

Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михаил Борисов

Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Прокофий Борисов

Мать ребёнка: Лукерья Антонова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамон Борисов

Мать ребёнка: Лукерья Антонова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Евстафий Борисов

Мать ребёнка: Лукерья Антонова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Федосья Борисова

Мать ребёнка: Лукерья Антонова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Поликарп Борисов

Мать ребёнка: Лукерья Антонова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавронья Кузьмина

Смерть
1805
Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
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