Борис Григорьев
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: Ирина Парфентьева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Осип Борисов
Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Федосья Борисова
Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михаил Борисов
Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Хавронья Кузьмина
Рождение ребёнка
1797
Сын: Прокофий Борисов
Мать ребёнка: Лукерья Антонова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мамон Борисов
Мать ребёнка: Лукерья Антонова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Евстафий Борисов
Мать ребёнка: Лукерья Антонова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Федосья Борисова
Мать ребёнка: Лукерья Антонова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Поликарп Борисов
Мать ребёнка: Лукерья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавронья Кузьмина
Смерть
1805