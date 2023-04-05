Никулин Александр
Место рожденияИвановская обл. г. Гаврилов посад
Дата рождения14.03.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984
Отец: Никулин Михаил Петрович
Мать: Лилия Генадьевна
Ивановская обл. г. Гаврилов посад
Рождение ребёнка
27.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулин Мария
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никулин Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никулин Мария