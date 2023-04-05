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Никулин Александр

Место рождения

Ивановская обл. г. Гаврилов посад

Дата рождения

14.03.1984

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1984

Отец: Никулин Михаил Петрович

Мать: Лилия Генадьевна

Ивановская обл. г. Гаврилов посад
Рождение ребёнка
27.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулин Мария

Рождение ребёнка
2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никулин Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулин Мария

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