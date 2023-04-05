Никулин (Шалагина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Александр
Рождение ребёнка
2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Александр