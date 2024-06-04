Ирина Лазарева (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Лазарева (Петрова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

17.02.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1749 г.р.

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: Марья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Михаил Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1792

Дочь: Екатерина Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1794

Сын: Калинкин Гаврила Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Пелагея Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Лука Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1801

Дочь: Матрена Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Феофил Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1809

Сын: Варлаам Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Роман Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1813

Дочь: Феврония Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Григорьев

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.02.1836
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от сердоболья

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