Ирина Лазарева (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти17.02.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: Марья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Михаил Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
05.12.1792
Дочь: Екатерина Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
24.07.1794
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Пелагея Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Лука Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
21.11.1801
Дочь: Матрена Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Феофил Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
18.09.1809
Сын: Варлаам Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Роман Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Рождение ребёнка
08.08.1813
Дочь: Феврония Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Григорьев
Смерть
17.02.1836
Причина смерти: от сердоболья