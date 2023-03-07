Михаил Сидоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Сидор Григорьев
Мать: Ирина (Петрова)
Бракосочетание
28.09.1809 ст.
Жена: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.
Сын: Роман Михайлов
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
помещичьй крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811