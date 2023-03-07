Михаил Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Сидоров

Михаил Сидоров

avatar

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сидор Григорьев

Мать: Ирина (Петрова)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.09.1809 ст.

Жена: Татьяна Алексеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.

Сын: Роман Михайлов

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичьй крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close