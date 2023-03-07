Татьяна Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Алексеева

Татьяна Алексеева

avatar

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.09.1809 ст.

Муж: Михаил Сидоров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.

Сын: Роман Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Сидоров

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1811
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close