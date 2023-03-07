Татьяна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1809 ст.
Муж: Михаил Сидоров
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.
Сын: Роман Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Сидоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811