Булычева (Нечаева) Галина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1931
Дата смертиОколо 2005
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931
Отец: Нечаев ?
Мать: Нечаева Елена
Рождение ребёнка
1934
Сын: Булычев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Булычев Иван
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Герасимова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Булычев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булычев Иван
Смерть
Около 2005
Москва, город федерального значения Москва