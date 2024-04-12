Булычева (Нечаева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулычева (Нечаева) Галина Григорьевна

Булычева (Нечаева) Галина Григорьевна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Около 2005

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Нечаев ?

Мать: Нечаева Елена

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Булычев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Булычев Иван

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Герасимова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Булычев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Иван

Смерть
Около 2005
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close