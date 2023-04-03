(Карпухина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпухина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1874 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Карпухин Георгий Федотов

Мать: Карпухина (Бунина) Евдокия Григориева/Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
проводница
Смерть
1998

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