Карпухина (Бунина) Евдокия Григориева/Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина (Бунина) Евдокия Григориева/Феодорова

Место рождения

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
28.10.1891

Муж: Карпухин Георгий Федотов

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Карпухин ? Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Рождение ребёнка
1913

Сын: Карпухин ? Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Рождение ребёнка
1914

Сын: Карпухин ? Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Рождение ребёнка
1918

Сын: Карпухин ? Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Стефан Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Иван Егорович

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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