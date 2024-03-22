Карпухина (Бунина) Евдокия Григориева/Феодорова
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
28.10.1891
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Карпухин Георгий Федотов
Смерть
Неизвестно