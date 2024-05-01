Дуда (Кисіль) Анастасія
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дуда) Марія
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рева (Дуда) Ганна
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дешева (Дуда) Поліна
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуда Григорій
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дуда Василь
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дуда Тимофій
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дуда Іван
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Рождение ребёнка
17.03.1921
Дочь: Піддубна (Дуда) Любов
Отец ребёнка: Дуда Тимофій
Іванівка
Смерть
Неизвестно