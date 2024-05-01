Дуда (Кисіль) Анастасія Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дуда (Кисіль) Анастасія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дуда) Марія

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рева (Дуда) Ганна

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дешева (Дуда) Поліна

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуда Григорій

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуда Василь

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуда Тимофій

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дуда Іван

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Рождение ребёнка
17.03.1921

Дочь: Піддубна (Дуда) Любов

Отец ребёнка: Дуда Тимофій

Іванівка
Смерть
Неизвестно

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