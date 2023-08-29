Трубина (Зуева) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубина (Зуева) Марина Сергеевна

Место рождения

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

07.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1886 ст.

Отец: Зуев Сергей Петрович

Мать: Зуева (Короткина) Ксения Захаровна

Рысцево, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Трубин Фома Антонович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.05.1913 ст.

Дочь: Трубина Елена Фоминична

Отец ребёнка: Трубин Фома Антонович

Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Сын: Трубин Пётр Фомич

Отец ребёнка: Трубин Фома Антонович

Смерть
Неизвестно

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