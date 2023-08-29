Трубина (Зуева) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1886 ст.
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.05.1913 ст.
Дочь: Трубина Елена Фоминична
Отец ребёнка: Трубин Фома Антонович
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Сын: Трубин Пётр Фомич
Отец ребёнка: Трубин Фома Антонович
Смерть
Неизвестно