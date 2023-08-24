Трубин Фома Антонович
Место рожденияОльховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения05.07.1879 ст.
Дата смерти19.02.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1879 ст.
Отец: Трубин Антон Иванович
Мать: Трубина Ирина Анисимовна
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Жена: Трубина Марина Сергеевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.05.1913 ст.
Дочь: Трубина Елена Фоминична
Мать ребёнка: Трубина Марина Сергеевна
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Сын: Трубин Пётр Фомич
Мать ребёнка: Трубина Марина Сергеевна
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
19.02.1962
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд