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Трубин Фома Антонович

Место рождения

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.07.1879 ст.

Дата смерти

19.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1879 ст.

Отец: Трубин Антон Иванович

Мать: Трубина Ирина Анисимовна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Жена: Трубина Марина Сергеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.05.1913 ст.

Дочь: Трубина Елена Фоминична

Мать ребёнка: Трубина Марина Сергеевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Сын: Трубин Пётр Фомич

Мать ребёнка: Трубина Марина Сергеевна

Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
19.02.1962
Ольховка, Шалаховская волость, Невельский уезд
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