Мацкевич (Шлупикова) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Смерть
Неизвестно