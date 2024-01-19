Скарина (Сафонова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Дочь: Скарина Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Скарин Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.
Дочь: Рапша (Скарина) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Скарин Фёдор Александрович
Смерть
Неизвестно