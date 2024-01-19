Скарина (Сафонова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарина (Сафонова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Ершово, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

25.02.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ершово, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Скарин Фёдор Александрович

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Дочь: Скарина Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Скарин Фёдор Александрович

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.

Дочь: Рапша (Скарина) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Скарин Фёдор Александрович

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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