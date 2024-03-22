Скарин Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения19.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1886 ст.
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.
Дочь: Скарина Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Скарина Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.
Дочь: Рапша Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Скарина Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно