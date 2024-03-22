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Скарин Фёдор Александрович

Место рождения

Щелкуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

19.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1886 ст.

Отец: Скарин Александр Илларионович

Мать: Скарина Евдокия Павловна

Щелкуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Жена: Скарина Евдокия Григорьевна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1912 ст.

Дочь: Скарина Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Скарина Евдокия Григорьевна

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1913 ст.

Дочь: Рапша Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Скарина Евдокия Григорьевна

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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