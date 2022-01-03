Акимов Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Ирина Алексеевна
Смерть
03.01.2022
Полтава, Полтавська область