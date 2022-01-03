Акимов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимова Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимова Ирина Алексеевна

Смерть
03.01.2022
Полтава, Полтавська область
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