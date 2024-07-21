Велентей (Волосуха) Ирина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Волосуха Фёдор Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
26.12.1877 ст.
Сын: Велентей Степан Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.
Сын: Велентей Борис Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1883 ст.
Сын: Велентей Даниил Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
29.12.1886 ст.
Сын: Велентей Степан Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
05.10.1890 ст.
Сын: Велентей Пётр Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Восприемник
13.12.1896 ст.
Александр Семёнович Волосуха
Рождение ребёнка
05.08.1897 ст.
Сын: Велентей Василий Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.
Сын: Велентей Кирилл Евлампиевич
Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович
Смерть
После 1901