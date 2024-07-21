Велентей (Волосуха) Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Волосуха) Ирина Фёдоровна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Волосуха Фёдор Игнатьевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1877 ст.

Муж: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.12.1877 ст.

Сын: Велентей Степан Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.

Сын: Велентей Борис Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1883 ст.

Сын: Велентей Даниил Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.12.1886 ст.

Сын: Велентей Степан Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1890 ст.

Сын: Велентей Пётр Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Восприемник
13.12.1896 ст.
Покровское, Чернігівська область
Александр Семёнович Волосуха
Рождение ребёнка
05.08.1897 ст.

Сын: Велентей Василий Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.03.1901 ст.

Сын: Велентей Кирилл Евлампиевич

Отец ребёнка: Велентей Евлампий Михайлович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1901

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