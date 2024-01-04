Велентей Даниил Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1883 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.
Сын: Велентей Даниил Данилович
Мать ребёнка: Велентей Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.
Сын: Велентей Логвин Данилович
Мать ребёнка: Велентей Евфимия Андреевна
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.
Дочь: Велентей Мария Даниловна
Мать ребёнка: Велентей Евфимия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно