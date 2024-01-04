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Велентей Даниил Евлампиевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

11.12.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1883 ст.

Отец: Велентей Евлампий Михайлович

Мать: Велентей Ирина Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.11.1905 ст.

Сын: Велентей Даниил Данилович

Мать ребёнка: Велентей Евфимия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1910 ст.

Сын: Велентей Логвин Данилович

Мать ребёнка: Велентей Евфимия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.11.1913 ст.

Дочь: Велентей Мария Даниловна

Мать ребёнка: Велентей Евфимия Андреевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Евфимия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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