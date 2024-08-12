Тельминов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельминов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тельминов Евгений Павлович

Мать ребёнка: не указана

Звериноголовское, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Тельминов Яков Павлович

Мать ребёнка: не указана

Казак
Смерть
Неизвестно

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