Тельминов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тельминов Евгений Павлович
Мать ребёнка: не указана
Звериноголовское, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: не указана
Казак
Смерть
Неизвестно