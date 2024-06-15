Манаев Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1902
Дата смерти01.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1902
Отец: Манаев Василий Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манаева Софья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сончик Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
01.09.1922
Дочь: Манаева Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
15.03.1924
Дочь: Манаева Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Манаев Михаил Илларионович
Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева
Рождение ребёнка
23.12.1928
Дочь: Горожанкина (Манаева) Зоя Илларионовна
Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева
Смерть
01.10.1938