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Манаев Илларион Васильевич

Место рождения

Кировское, Тымовский, Сахалинская область

Дата рождения

28.10.1902

Дата смерти

01.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1902

Отец: Манаев Василий Карпов

Мать: Манаева Надежда Дмитриева

Кировское, Тымовский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева Софья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сончик Софья Матвеевна

Кировское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
01.09.1922

Дочь: Манаева Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева

Кировское, Тымовский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
15.03.1924

Дочь: Манаева Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева

Рождение ребёнка
04.11.1926

Сын: Манаев Михаил Илларионович

Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева

Рождение ребёнка
23.12.1928

Дочь: Горожанкина (Манаева) Зоя Илларионовна

Мать ребёнка: Манаева Софья Матвеева

Смерть
01.10.1938

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