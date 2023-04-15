Дохтуров Пётр Дмитриевич 26.01.1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дохтуров Пётр Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.01.1806, Москва, город федерального значения Москва

умер 03.05.1843, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Дохтуров Дмитрий Сергеевич01.09.1759 г.р.
Мать
Дохтурова (Оболенская) Мария Петровна17.11.1771 г.р.
Супруги
Дохтурова (Столыпина) Агафья Александровна1809 г.р.
Дети
Дохтуров Дмитрий Петрович13.05.1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1806

Отец: Дохтуров Дмитрий Сергеевич

Мать: Дохтурова (Оболенская) Мария Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1837

Жена: Дохтурова (Столыпина) Агафья Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Дохтуров Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Дохтурова (Столыпина) Агафья Александровна

Крутое, Серебряные Пруды, Московская область

Смерть
03.05.1843
Москва, город федерального значения Москва

Похоронен в 1843 - Новодевичье кладбище, Москва

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