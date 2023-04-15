Дохтуров Пётр Дмитриевич
мужской, родился 26.01.1806, Москва, город федерального значения Москва
умер 03.05.1843, Москва, город федерального значения Москва
ОтецДохтуров Дмитрий Сергеевич01.09.1759 г.р.
МатьДохтурова (Оболенская) Мария Петровна17.11.1771 г.р.
Супруги
Дети
Дохтуров Дмитрий Петрович13.05.1838 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1806
Бракосочетание
1837
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Дохтуров Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Дохтурова (Столыпина) Агафья Александровна
Крутое, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
03.05.1843