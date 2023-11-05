Самсонов Виталий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1957
Жена: Бунина Эмма Дмитриевна
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1959
Дочь: Самсонова Вера Витальевна
Мать ребёнка: Бунина Эмма Дмитриевна
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Смерть
Неизвестно