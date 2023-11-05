Самсонов Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1957

Жена: Бунина Эмма Дмитриевна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1959

Дочь: Самсонова Вера Витальевна

Мать ребёнка: Бунина Эмма Дмитриевна

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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