Бунина Эмма Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина Эмма Дмитриевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

11.11.1937

Дата смерти

22.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937

Отец: Бунин Дмитрий Григорьевич

Мать: Пленкина Антонина Андреевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
02.02.1957

Муж: Самсонов Виталий Васильевич

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1959

Дочь: Самсонова Вера Витальевна

Отец ребёнка: Самсонов Виталий Васильевич

Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Бракосочетание
22.08.1962

Муж: Моисеенко Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеенко Александр Васильевич

Смерть
22.09.2000
Алейск, город Алейск, Алтайский край
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