Бунина Эмма Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1937
Дата смерти22.09.2000
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1937
Бракосочетание
02.02.1957
Рождение ребёнка
27.07.1959
Дочь: Самсонова Вера Витальевна
Отец ребёнка: Самсонов Виталий Васильевич
Арсеньев, Арсеньевский, Приморский край
Бракосочетание
22.08.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеенко Александр Васильевич
Смерть
22.09.2000