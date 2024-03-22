Пудовкин Александр Емельянович
Место рождения
Дата рождения?.08.1933
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1933
Рождение ребёнка
04.06.1964
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Пудовкина Екатерина
Рождение ребёнка
18.04.1974
Дочь: Алексушина Любовь Александровна
Мать ребёнка: Пудовкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовкин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Пудовкина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пудовкина Екатерина
Смерть
1990