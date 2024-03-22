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Пудовкин Александр Емельянович

Место рождения

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

?.08.1933

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1933

Отец: Пудовкин Емельян Иванович

Мать: Пудовкина Феодосья Сидоровна

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.06.1964

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Пудовкина Екатерина

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.04.1974

Дочь: Алексушина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Пудовкина Екатерина

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовкин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Пудовкина Екатерина

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пудовкина Екатерина

Смерть
1990
Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
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