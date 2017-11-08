Пудовкина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1941
Дата смерти08.11.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1964
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Пудовкин Александр Емельянович
Рождение ребёнка
18.04.1974
Дочь: Алексушина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Пудовкин Александр Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудовкин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Пудовкин Александр Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2017