Пудовкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовкина Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1941

Дата смерти

08.11.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1964

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Пудовкин Александр Емельянович

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.04.1974

Дочь: Алексушина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Пудовкин Александр Емельянович

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовкин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Пудовкин Александр Емельянович

Тепляковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудовкин Александр Емельянович

Смерть
08.11.2017
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