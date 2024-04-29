Ярославова (Глинская) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Орлов Федор Граф Григорьевич
Рождение ребёнка
09.09.1795
Дочь: Безобразова (Ярославова (Орлова)) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Орлов Федор Граф Григорьевич
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1846
Похороны
Неизвестно
Большеохтенское кладбище, г. Санкт-Петербург