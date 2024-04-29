Ярославова (Глинская) Татьяна Федоровна 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярославова (Глинская) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1846

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Орлов Федор Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Граф Григорьевич

Рождение ребёнка
09.09.1795

Дочь: Безобразова (Ярославова (Орлова)) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Орлов Федор Граф Григорьевич

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Смерть
1846
Похороны
Неизвестно
Большеохтенское кладби­ще, г. Санкт-Петербург

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