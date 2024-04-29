Безобразова (Ярославова (Орлова)) Анна Федоровна 09.09.1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безобразова (Ярославова (Орлова)) Анна Федоровна

Место рождения

г. Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

09.09.1795

Дата смерти

10.10.1830

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1795

Отец: Орлов Федор Граф Григорьевич

Мать: Ярославова (Глинская) Татьяна Федоровна

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безобразов Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безобразов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безобразов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1816

Сын: Безобразов Николай Александрович

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.08.1819

Дочь: Шелашникова (Безобразова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Безобразов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович

Смерть
10.10.1830
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Причина смерти: умерла при родах
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская лавра

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