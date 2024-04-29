Безобразова (Ярославова (Орлова)) Анна Федоровна
Место рожденияг. Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения09.09.1795
Дата смерти10.10.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1795
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безобразов Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безобразов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1816
Сын: Безобразов Николай Александрович
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Рождение ребёнка
04.08.1819
Дочь: Шелашникова (Безобразова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Безобразов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Безобразов Александр Михайлович
Смерть
10.10.1830
г. Санкт-Петербург, Российская Империя
Причина смерти: умерла при родах
Похороны
Неизвестно
Александро-Невская лавра