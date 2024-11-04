Вестергаард Хансен Пол Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Вестергаард Хансен Пол

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Хансен (Бруун) ЭннНеизвестно г.р.
Дети
Вестергаард Хансен МарианнаНеизвестно г.р.
Вестергаард Хансен ХенрикНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вестергаард Хансен Хенрик

Мать ребёнка: Хансен (Бруун) Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вестергаард Хансен Марианна

Мать ребёнка: Хансен (Бруун) Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вестергаард Хансен Шарлотта

Мать ребёнка: Хансен (Бруун) Энн

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хансен (Бруун) Энн

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