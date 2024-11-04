Вестергаард Хансен Пол
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Хансен (Бруун) ЭннНеизвестно г.р.
Дети
Вестергаард Хансен МарианнаНеизвестно г.р.
Вестергаард Хансен ХенрикНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вестергаард Хансен Хенрик
Мать ребёнка: Хансен (Бруун) Энн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вестергаард Хансен Марианна
Мать ребёнка: Хансен (Бруун) Энн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вестергаард Хансен Шарлотта
Мать ребёнка: Хансен (Бруун) Энн
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хансен (Бруун) Энн