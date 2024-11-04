Хансен (Бруун) Энн
женский, родилась Неизвестно
ОтецБруун Владимир13.01.1926 г.р.
МатьБруун (Койе) Кисс ХеленНеизвестно г.р.
Супруги
Вестергаард Хансен ПолНеизвестно г.р.
Дети
Вестергаард Хансен МарианнаНеизвестно г.р.
Вестергаард Хансен ХенрикНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бруун Владимир
Мать: Бруун (Койе) Кисс Хелен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вестергаард Хансен Хенрик
Отец ребёнка: Вестергаард Хансен Пол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вестергаард Хансен Марианна
Отец ребёнка: Вестергаард Хансен Пол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вестергаард Хансен Шарлотта
Отец ребёнка: Вестергаард Хансен Пол
Бракосочетание
Неизвестно