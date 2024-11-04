Хансен (Бруун) Энн Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Хансен (Бруун) Энн

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Бруун Владимир13.01.1926 г.р.
Мать
Бруун (Койе) Кисс ХеленНеизвестно г.р.
Супруги
Вестергаард Хансен ПолНеизвестно г.р.
Дети
Вестергаард Хансен МарианнаНеизвестно г.р.
Вестергаард Хансен ХенрикНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бруун Владимир

Мать: Бруун (Койе) Кисс Хелен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вестергаард Хансен Хенрик

Отец ребёнка: Вестергаард Хансен Пол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вестергаард Хансен Марианна

Отец ребёнка: Вестергаард Хансен Пол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вестергаард Хансен Шарлотта

Отец ребёнка: Вестергаард Хансен Пол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вестергаард Хансен Пол

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