Влахно Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Влахно Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влахно Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влахно Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дында Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Влахно Харитина Яковлевна
Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
05.05.1914
Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна
Рождение ребёнка
24.08.1918
Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна
Смерть
Неизвестно