Влахно Яков Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Влахно Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Влахно Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влахно Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влахно Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дында Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Влахно Харитина Яковлевна

Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Влахно Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна

Рождение ребёнка
24.08.1918

Сын: Влахно Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Ленец Татьяна Тихоновна

Смерть
Неизвестно

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