Пашков Александр Васильевич 13.02.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пашков Александр Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.02.1863 ст., Париж

умер 06.07.1903, Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Отец
Пашков Василий Александрович02.04.1831 г.р.
Мать
Пашкова (Чернышёва-Кругликова) Александра Ивановна12.09.1832 г.р.
Супруги
Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна27.09.1866 ст. г.р.
Дети
Пашков Василий Александрович1888 г.р.
Пашков Александр Александрович28.12.1890 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1863 ст.

Отец: Пашков Василий Александрович

Мать: Пашкова (Чернышёва-Кругликова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пашков Василий Александрович

Мать ребёнка: Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна

Бракосочетание
26.08.1888

Жена: Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
28.12.1890

Сын: Пашков Александр Александрович

Мать ребёнка: Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна

Смерть
06.07.1903
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Туберкулёз , от апоплексического удара. Место погребения: с.Воскресенское

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