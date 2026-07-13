Пашков Александр Васильевич
мужской, родился 13.02.1863 ст., Париж
умер 06.07.1903, Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОтецПашков Василий Александрович02.04.1831 г.р.
МатьПашкова (Чернышёва-Кругликова) Александра Ивановна12.09.1832 г.р.
Супруги
Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна27.09.1866 ст. г.р.
Дети
Пашков Василий Александрович1888 г.р.
Пашков Александр Александрович28.12.1890 г.р.
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Рождение
13.02.1863 ст.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пашков Василий Александрович
Мать ребёнка: Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна
Бракосочетание
26.08.1888
Рождение ребёнка
28.12.1890
Сын: Пашков Александр Александрович
Мать ребёнка: Пашкова (Черткова) Александра Григорьевна
Смерть
06.07.1903
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан