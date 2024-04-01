Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

10.07.1777

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Стефанова Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Москвин Иван Казак Кр.Полуденной Михайлов

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Москвин Федор Михайлов

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оконованова Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Евдокия Яковлева

Смерть
10.07.1777
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
69 лет
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