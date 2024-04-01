Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смерти10.07.1777
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Стефанова Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Москвин Иван Казак Кр.Полуденной Михайлов
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оконованова Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Москвина Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1777
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
69 лет