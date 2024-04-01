Москвина Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Стефанова Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
1752
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оконованова Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1799