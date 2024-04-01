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Москвина Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Стефанова Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
1752

Сын: Москвин Иван Казак Кр.Полуденной Михайлов

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
1782

Сын: Москвин Федор Михайлов

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оконованова Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвин Михаил Отст. Квартермистр Д.Новопавловки

Смерть
После 1799
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