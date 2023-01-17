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Кулябин Петр Карпов

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Место рождения

Малоглебовская

Дата рождения

1826

Дата смерти

11.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кулемин Карп Кирилов

Мать: Кулемина Акулина Перфилова

Малоглебовская
Бракосочетание
10.01.1860 ст.

Жена: Кулябина Параскева Терентиева

МК 1860г. (жених уволенного по билету 8-го запасного батальона Люблинского Пехотного полка унтер-офицер Пётр Карпов Кулябин I-м браком 35 л./невеста г. Нолинска солдатская дочь девица Параскева Терент... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1861

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1865

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кулябин Степан (Стефан) Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулябин Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулябина Евдокия Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
11.01.1905
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
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