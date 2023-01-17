Кулябин Петр Карпов
Место рожденияМалоглебовская
Дата рождения1826
Дата смерти11.01.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кулемин Карп Кирилов
Малоглебовская
Бракосочетание
10.01.1860 ст.
МК 1860г. (жених уволенного по билету 8-го запасного батальона Люблинского Пехотного полка унтер-офицер Пётр Карпов Кулябин I-м браком 35 л./невеста г. Нолинска солдатская дочь девица Параскева Терент... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1861
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1865
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кулябин Степан (Стефан) Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.01.1905