Кулябина (Блинова) Параскева Терентиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Блинов Терентий Спиридонович
Мать: Блинова ?
Бракосочетание
10.01.1860 ст.
Муж: Кулябин Петр Карпов
МК 1860г. (жених уволенного по билету 8-го запасного батальона Люблинского Пехотного полка унтер-офицер Пётр Карпов Кулябин I-м браком 35 л./невеста г. Нолинска солдатская дочь девица Параскева Терент... Показать все
Смерть
После 1860