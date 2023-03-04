Кулябина (Блинова) Параскева Терентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулябина (Блинова) Параскева Терентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Блинов Терентий Спиридонович

Мать: Блинова ?

Бракосочетание
10.01.1860 ст.

Муж: Кулябин Петр Карпов

МК 1860г. (жених уволенного по билету 8-го запасного батальона Люблинского Пехотного полка унтер-офицер Пётр Карпов Кулябин I-м браком 35 л./невеста г. Нолинска солдатская дочь девица Параскева Терент... Показать все
Смерть
После 1860