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Кацюк Ульяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кацюк Фёдор Маркович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кацюк Ефим Фёдорович

Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кацюк Герасим Фёдорович

Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Горох (Кацюк) Мелания Фёдоровна

Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кацюк Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1885 ст.

Дочь: Кацюк Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.

Дочь: Кацюк Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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