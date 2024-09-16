Кацюк Ульяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кацюк Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кацюк Ефим Фёдорович
Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Горох (Кацюк) Мелания Фёдоровна
Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кацюк Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
12.04.1885 ст.
Дочь: Кацюк Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович
Рождение ребёнка
03.04.1887 ст.
Дочь: Кацюк Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кацюк Фёдор Маркович
Смерть
Неизвестно