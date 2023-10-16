Адрова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адрова) ?
Отец ребёнка: Адров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адров Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Адров Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Адров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адров Сергей
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Адрова) Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Адров Сергей
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Адров Сергей
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Адров Сергей
Смерть
Неизвестно