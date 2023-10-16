Адрова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адрова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адрова) ?

Отец ребёнка: Адров Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адров Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Адров Сергей

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адров Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Адров Сергей

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адров Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Адров Сергей

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адров Сергей

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Адрова) Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Адров Сергей

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Адров Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Адров Сергей

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Адров Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Адров Сергей

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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