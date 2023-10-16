Адров Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Адров Сергей
Мать: Адрова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адрова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область