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Адров Григорий Сергеевич

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Адров Сергей

Мать: Адрова Вера

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адрова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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