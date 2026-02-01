Голицын Фёдор Сергеевич 12.08.1714 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицын Фёдор Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.08.1714

умер 26.02.1797

Супруги
Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна09.09.1724 г.р.
Дети
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Голицын Пётр Фёдорович20.12.1754 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.09.1744

Жена: Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.11.1749

Сын: Голицын Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.12.1754

Сын: Голицын Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна

Смерть
26.02.1797

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