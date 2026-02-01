Голицын Фёдор Сергеевич
мужской, родился 12.08.1714
умер 26.02.1797
Супруги
Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна09.09.1724 г.р.
Дети
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Голицын Пётр Фёдорович20.12.1754 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.09.1744
Рождение ребёнка
05.11.1749
Мать ребёнка: Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1754
Мать ребёнка: Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна
Смерть
26.02.1797