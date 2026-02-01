Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна
женский, родилась 09.09.1724, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 28.09.1770
ОтецЧернышёв Григорий Петрович22.01.1672 г.р.
МатьЧернышёва (Ржевская) Евдокия (Авдотья) Ивановна12.02.1693 г.р.
Супруги
Голицын Фёдор Сергеевич12.08.1714 г.р.
Дети
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Голицын Пётр Фёдорович20.12.1754 г.р.
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Рождение
09.09.1724
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.09.1744
Рождение ребёнка
05.11.1749
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.12.1754
Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич
Смерть
28.09.1770