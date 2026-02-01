Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна 09.09.1724 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Чернышёва) Анна Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 09.09.1724, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 28.09.1770

Отец
Чернышёв Григорий Петрович22.01.1672 г.р.
Мать
Чернышёва (Ржевская) Евдокия (Авдотья) Ивановна12.02.1693 г.р.
Супруги
Голицын Фёдор Сергеевич12.08.1714 г.р.
Дети
Голицын Сергей Фёдорович05.11.1749 г.р.
Голицын Пётр Фёдорович20.12.1754 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1724

Отец: Чернышёв Григорий Петрович

Мать: Чернышёва (Ржевская) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
12.09.1744

Муж: Голицын Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
05.11.1749

Сын: Голицын Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.12.1754

Сын: Голицын Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Голицын Фёдор Сергеевич

Смерть
28.09.1770

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