Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф 16.05.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.05.1922

Мать
Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна24.02.1898 г.р.
Отец
Фон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария10.10.1891 г.р.
Супруги
Фон Шимони-Шимонски (Шустер) Хильдегард07.09.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1922

Отец: Фон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария

Мать: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна

Бракосочетание
09.02.1957

Жена: Фон Шимони-Шимонски (Шустер) Хильдегард

город Лос-Текес, Гуаикаипуро, Миранда, Боливарианская Республика Венесуэла

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