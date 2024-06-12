Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф
мужской, родился 16.05.1922
МатьФон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна24.02.1898 г.р.
ОтецФон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария10.10.1891 г.р.
Супруги
Фон Шимони-Шимонски (Шустер) Хильдегард07.09.1928 г.р.
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Рождение
16.05.1922
Отец: Фон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария
Мать: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна
Бракосочетание
09.02.1957
город Лос-Текес, Гуаикаипуро, Миранда, Боливарианская Республика Венесуэла