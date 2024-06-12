Фон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария
мужской, родился 10.10.1891, Штеблау, район Козель, Силезия, Германская империя
умер 1945, Вроцлав
Супруги
Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна24.02.1898 г.р.
Дети
Фон Шимони-Шимонски Эрнст Генрих07.02.1921 г.р.
Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф16.05.1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Штеблау, район Козель, Силезия, Германская империя
Бракосочетание
07.04.1920
замок Замок Карупель, Нойштадт-Доссе, Восточный Пригниц-Руппин, Германское государство
Рождение ребёнка
07.02.1921
Сын: Фон Шимони-Шимонски Эрнст Генрих
Мать ребёнка: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна
Рождение ребёнка
16.05.1922
Сын: Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф
Мать ребёнка: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна
Смерть
1945