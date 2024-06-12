Фон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария 10.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Шимони-Шимонски Герберт Адам Мария

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.10.1891, Штеблау, район Козель, Силезия, Германская империя

умер 1945, Вроцлав

Супруги
Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна24.02.1898 г.р.
Дети
Фон Шимони-Шимонски Эрнст Генрих07.02.1921 г.р.
Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф16.05.1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Штеблау, район Козель, Силезия, Германская империя

Бракосочетание
07.04.1920

Жена: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна

замок Замок Карупель, Нойштадт-Доссе, Восточный Пригниц-Руппин, Германское государство

Рождение ребёнка
07.02.1921

Сын: Фон Шимони-Шимонски Эрнст Генрих

Мать ребёнка: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна

Рождение ребёнка
16.05.1922

Сын: Фон Шимони-Шимонски Иоганн Кристоф

Мать ребёнка: Фон Шимони-Шимонски (Блюхер Фон Вальштатт) Ванда Мария Анна

Смерть
1945

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