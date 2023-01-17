Кульчицкий Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульчицкий Дмитрий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кульчицкий Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Кульчицкая Александра Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульчицкая Александра Александровна

Смерть
Неизвестно
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