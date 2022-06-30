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(Сарабьянова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Дата смерти

30.06.2022

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Сарабьянов Владимир

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Историк искусства, Магистрант отделения теории и истории искусства исторического факультета МГУ, младший научный сотрудник Государственного института искусствознания
Смерть
30.06.2022

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