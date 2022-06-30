(Сарабьянова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1994
Дата смерти30.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец: Сарабьянов Владимир
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Историк искусства, Магистрант отделения теории и истории искусства исторического факультета МГУ, младший научный сотрудник Государственного института искусствознания
Смерть
30.06.2022