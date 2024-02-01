Фролов Кузьма Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кузин Петр Кузмич
Мать ребёнка: Фролова Первая неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кузин Михаил Кузмич
Мать ребёнка: Фролова Первая неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кузин Дмитрий Кузмич
Мать ребёнка: Фролова Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кузина Наталья Кузминична
Мать ребёнка: Фролова Первая неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853