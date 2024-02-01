Фролов Кузьма Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Кузьма Лукич

Фролов Кузьма Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Кузин Петр Кузмич

Мать ребёнка: Фролова Первая неизвестно

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кузин Михаил Кузмич

Мать ребёнка: Фролова Первая неизвестно

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кузин Дмитрий Кузмич

Мать ребёнка: Фролова Екатерина Ефимова

Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кузина Наталья Кузминична

Мать ребёнка: Фролова Первая неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Первая неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Екатерина Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1853
Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close