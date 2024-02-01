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Кузин Петр Кузмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Фролов Кузьма Лукич

Мать: Фролова Первая неизвестно

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кузина Акулина Петровна

Мать ребёнка: Кузина Иония Ивановна

Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кузин Степан Петрович

Мать ребёнка: Кузина Иония Ивановна

Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Иония Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рязанка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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