Кузин Петр Кузмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Фролов Кузьма Лукич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кузина Акулина Петровна
Мать ребёнка: Кузина Иония Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Кузина Иония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина Иония Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно