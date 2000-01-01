Дик Пауль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик Пауль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

1707 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1707

Сын: Дик Якоб

Мать ребёнка: Дик ?

Junkeracker
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дик ?

Смерть
1750
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