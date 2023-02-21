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Дик ?
Дик ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1690
Дата смерти
1750
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Дик Пауль
1680 г.р.
Дети
Дик Якоб
1707 г.р.
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1707
Сын:
Дик Якоб
Отец ребёнка:
Дик Пауль
Junkeracker
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Дик Пауль
Смерть
1750
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